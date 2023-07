UFFICIALE: Kone saluta il Torino e passa al Como

Si chiude l'esperienza di Ben Lhassine Kone al Torino. L'ivoriano lascia la città della Mole per accasarsi sulle rive del lago di Como. Si tratta di una cessione a titolo definitivo. L'avventura di Kone in maglia granata è iniziata nell'estate del 2017, quando venne ingaggiato dalla società granata e aggregato alla formazione Primavere. Successivamente l'ivoriano viene ceduto in prestito al Cosenza, club con cui non troverà molta fortuna a causa della rottura del legamento crociato e menisco del ginocchio. Collezionerà solo sei presenze a farà rientro a Torino, per poi tornare nuovamente al Cosenza. Una volta tornato nel capoluogo piemontese esordisce in massima serie il 17 ottobre 2021, subentrando a Rolando Mandragora nella sconfitta interna contro il Napoli. Tuttavia viene ceduto in prestito al Crotone in Serie B. In seguito disputa la stagione 2022/23 con il Frosinone, ottenendo la promozione in Serie A.