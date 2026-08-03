Nuovo difensore per il progetto di Ledesma con l'u17

Piero Coletta
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Il Torino Under 17 si rinforza: preso Luke Fitzsimons dall'accademia del St. Patrick's in Irlanda. Si tratta di un ragazzo classe 2010 promettente difensore centrale di piede sinistro. L'ufficialità è arrivata tramite la Lega Serie A, con il Toro che ha depositato il contratto dell'irlandese. Ludergnani sceglie Fitzsimons per questo nuovo progetto del Torino Under 17 con Ledesma allenatore.

Primavera, Torino-Juventus Ruggero Ludergnani

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