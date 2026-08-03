Nuovo difensore per il progetto di Ledesma con l'u17
Torino, nuovo jolly in difesa? I pro e i contro di Comert (VIDEO)
Il Torino Under 17 si rinforza: preso Luke Fitzsimons dall'accademia del St. Patrick's in Irlanda. Si tratta di un ragazzo classe 2010 promettente difensore centrale di piede sinistro. L'ufficialità è arrivata tramite la Lega Serie A, con il Toro che ha depositato il contratto dell'irlandese. Ludergnani sceglie Fitzsimons per questo nuovo progetto del Torino Under 17 con Ledesma allenatore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Toro
La top 5 di Burnley-Torino: Cacciamani giocatore superiore. E Luongo...
Columnist
Toro: ha ancora senso il ritiro estivo?
Columnist
Perché la società tende la mano?
Toro
Comuzzo: "Mi ispiro a Buongiorno. Il duello fisico in partita mi fa restare vivo"
Toro
Cairo: "Toro? Se sarà l'ultimo anno, lo farò alla grandissima". E sull'Italia...
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti