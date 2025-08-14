UFFICIALE – Mullen in prestito al Mantova, in Serie B: ecco i dettagli

Il Torino ha ufficializzato la cessione in prestito di Mullen al Mantova per la stagione in corso. Il difensore ex Primavera granata, dopo aver rinnovato fino al 2027 con opzione fino al 2028, si trasferisce così in Serie B, dove avrà l’occasione di trovare spazio e accumulare esperienza in un contesto competitivo. Dopo aver seguito la preparazione estiva insieme alla prima squadra, Senan Mullen - attenzionato speciale da Marco Baroni tra i giovani - andrà a fare esperienza in una serie minore. Per il club lombardo c'è l'opzione di acquisto, annullabile mediante la clausola di controriscatto: così il Torino mantiene il controllo sul proprio giovane talento. Il Mantova accoglie un giocatore (classe 2005) motivato e pronto a mettersi in mostra, mentre il Torino seguirà con attenzione il suo percorso. Di seguito il comunicato del club granata.