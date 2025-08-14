Il Torino ha ufficializzato la cessione in prestito di Mullen al Mantova per la stagione in corso. Il difensore ex Primavera granata, dopo aver rinnovato fino al 2027 con opzione fino al 2028, si trasferisce così in Serie B, dove avrà l’occasione di trovare spazio e accumulare esperienza in un contesto competitivo. Dopo aver seguito la preparazione estiva insieme alla prima squadra, Senan Mullen - attenzionato speciale da Marco Baroni tra i giovani - andrà a fare esperienza in una serie minore. Per il club lombardo c'è l'opzione di acquisto, annullabile mediante la clausola di controriscatto: così il Torino mantiene il controllo sul proprio giovane talento. Il Mantova accoglie un giocatore (classe 2005) motivato e pronto a mettersi in mostra, mentre il Torino seguirà con attenzione il suo percorso. Di seguito il comunicato del club granata.
UFFICIALE – Mullen in prestito al Mantova, in Serie B: ecco i dettagli
UFFICIALE – Mullen in prestito al Mantova, in Serie B: ecco i dettagli
Il difensore granata si trasferisce a titolo temporaneo con opzione e contropzione in Serie B
"Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del difensore Senan Michael Mullen sino al 30 giugno 2027, con opzione per quella successiva. Successivamente, il Club ha ceduto al Mantova 1911, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2026 con opzione per l’acquisto definitivo e contropzione per il Torino, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore. Il Torino saluta Senan e gli augura il meglio in questa sua nuova esperienza professionale".
