UFFICIALE – Niels Nkounkou è un nuovo giocatore del Torino

Niels Nkounkou è ufficialmente un nuovo giocatore granata. Il francese arriva dall'Eintracht Francoforte in prestito da 500mila euro con diritto di riscatto fissato a 5 milioni. Il diritto diventerà obbligo al raggiungimento di un certo numero di presenze. Il terzino ex Everton e Saint Etienne, dopo aver sostenuto le visite mediche di rito e firmato il contratto che lo legherà al Torino nella giornata di oggi, lunedì 1 settembre, è stato annunciato dalla società granata attraverso i propro canali social. Nkounkou è l'ottavo innesto del club di Urbano Cairo e va ad aggiungersi agli altri acquisti estivi dei granata, come Anjorin, Ngonge, Ismajli, Aboukhlal, Israel, Simeone e Asllani. Di seguito l'annuncio sui profili social del Torino.