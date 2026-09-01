Nuovo capitolo di carriera per Mattia Pellini. Il giovane talento saluta il Torin, e si trasferisce a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 all'FC Südtirol. Un'operazione ufficiale che permette al classe 2006 di affacciarsi per la prima volta al calcio professionistico, lasciando il settore giovanile granata per misurarsi con la Serie B. Nella sua nuova avventura in maglia biancorossa, il ragazzo indosserà la maglia numero 19. A seguire il comunicato del club.

Il comunicato del club

"L’FC Südtirol comunica di aver raggiunto un accordo con il Torino Football Club per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Pellini. Mattia Pellini: «Sono particolarmente felice di essere arrivato all’FC Südtirol e di poter vestire questi colori. Affronto questa prima esperienza tra i professionisti con grande motivazione e la voglia di mettermi subito a disposizione della squadra e dello staff tecnico per crescere e dare il mio contributo al raggiungimento degli obiettivi del club». Nella sua esperienza in biancorosso, Pellini vestirà la maglia numero 19. L’FC Südtirol rivolge a Mattia Pellini un caloroso benvenuto e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni e di successi in maglia biancorossa."