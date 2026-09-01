Si chiude con una rete siglata nel recupero la prima frazione tra Toro e Monza. Dopo pochi secondi il palo dell'esordiente Oristanio genera subito speranze nei tifosi granata, che, al contrario, fanno i conti con i brividi rappresentati dal rigore poi negato dal Var ai brianzoli, la traversa del 42' di Dany Mota e, infine, quest'ultimo che si rivela autore della rete che consente a Juric di chiudere i primi 45 minuti avanti.

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Torino-Monza, le scelte

Il primo tempo: palo di Oristanio dopo pochi secondi, ma nel finale arriva il timbro di Mota

Il 3-4-2-1 di Ignazio Abate vede l'esordio tra i pali di Lucas Perri. Di fronte al brasiliano, Comuzzo a sinistra, Ismajli al centro e Coco a destra. Sugli esterni Fortini e Cacciamani, in mediana Gineitis e l'esordio dal primo minuto di Luongo. Primi minuti per Oristanio, a servizio di Kulenovic e Simeone. Juric risponde Forson e Robinson a supporto di Mota.Un fumogeno acceso in Curva Maratona accoglie il Torino, al terzo appuntamento casalingo della stagione, e dopo pochi secondi arriva il primo squillo della partita. Giocata lampo di Oristanio, ai primi minuti in maglia granata, che si invola verso la porta difesa da Thiam e colpisce il palo. Il Toro dopo cinque minuti è di nuovo in attacco con la percussione palla al piede di Ismajli a servire Gineitis: il lituano calcia, ma viene murato. All'8' primo tentativo del Monza, dopo un'azione manovrata. Mangas calcia da fuori e impegna Perri alla prima parata da portiere granata. Per vedere un nuovo tentativo granata bisogna aspettare il 22': Coco si propone a destra e alza un cross per Cacciamani, che di testa colpisce lontano dallo specchio. Al 33' il momento che potrebbe cambiare le sorti della prima frazione. Perenzoni indica il dischetto per un intervento di Fortini in ritardo su Bakoune. Dopo revisione al Var, il rigore viene revocato. Si resta così a reti bianche, anche dopo la traversa colpita al 42' da Dany Mota che crea più di qualche brivido sulla schiena dei giocatori e dei tifosi granata. Nel recupero, il portoghese si rifà trovando il gol che certifica lo 0-1 anticipando Perri su cross di Forson.