Calciomercato Torino, Marchioro passa a titolo definitivo al Guidonia Montecelio

Dopo tre anni disputati nelle giovanili del Torino, Raffaele Marchioro saluta i colori granata a titolo definitivo e si trasferisce in Serie C dove giocherà con la divisa del Guidonia Montecelio. L'esterno classe 2005 era arrivato nel 2022 all'ombra della Mole venendo prelevato dalla SPAL e nelle ultime tre stagioni ha giocato prima in Under 18 e poi in Primavera. Adesso però per lui si aprono le porte del calcio professionistico visto che giocherà nel club della provincia di Roma che è stato promosso quest'estate in Serie C, dopo aver vinto il girone G di Serie D nella passata annata sportiva. Marchioro chiude così un'esperienza con il Toro che lo ha portato a totalizzare 61 presenze durante le quali ha messo a referto 3 gol e 5 assist. Il Guidonia Montecelio ha annunciato ufficialmente nella giornata odierna - mercoledì 27 agosto - la firma dell'esterno destro che ha rilasciato queste parole ai microfoni ufficiali del club: "Sono contento di aver scelto Guidonia Montecelio e spero di ripagare la fiducia di tutti. Sono pronto e a disposizione della squadra".