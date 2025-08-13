Perciun rinnova, è UFFICIALE: contratto con il Torino fino al 2029

Rinnovo con opzione per Sergiu Perciun. Il talento moldavo, classe 2006, è uno dei prospetti migliori delle giovanili granata: il Torino lo sa e ha deciso di blindarlo. Il club granata ha fatto firmare a Perciun un rinnovo di contratto fino al 2029, con opzione fino al 2030. Arrivato sotto la Mole appena sedicenne, la scorsa stagione è stata per lui fondamentale: dopo l'infortunio il ritorno in Primavera, poi le attenzioni di mister Vanoli, l'esordio in Serie A e la continuità con la prima squadra. Nell'annata 2024/2025 per il trequartista classe 2006 è arrivato anche l'esordio con la Nazionale maggiore della Moldavia. Un ottimo prospetto che i granata non hanno intenzione di perdere: per lui adesso la possibilità di mettersi in mostra anche nella prossima stagione, con un contratto ben più lungo con il Torino.