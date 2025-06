Calciomercato: Vanja-Napoli, il Toro punta alla clausola. Su Ngonge…

Quella che fino a pochi giorni fa sembrava una pista calda, ora è avvolta in un silenzio pesante. La trattativa tra il Napoli e Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Torino e della nazionale serba, sembra essersi bloccata. Il club partenopeo aveva individuato in Vanja il profilo giusto da affiancare a Meret, ma l’affare si è arenato su un ostacolo preciso: la clausola rescissoria da 19,5 milioni di euro , inserita da Urbano Cairo per blindare il numero uno granata. Una cifra considerata troppo elevata dalla dirigenza azzurra, la cui offerta si era spinta sui 18 milioni . I partenopei vista la sottile distanza tra domani e offerta si aspettavano uno sconto, che al momento non sembra arrivare.

Vanja-Napoli: la pista si raffredda

La posizione che il Torino sembra aver assunto negli ultimi giorni sembra diventare sempre più chiara: o qualcuno paga l’intera clausola o Vanja resta. Dal canto suo, il Napoli ha rallentato e iniziato a guardarsi attorno, sondando altri profili come Wladimiro Falcone, reduce da un’ottima stagione con il Lecce. Piace anche per il rapporto qualità-prezzo, decisamente inferiore rispetto al cartellino di Milinkovic-Savic. Il nome di Vanja, quindi, non è uscito dal radar, ma ha perso priorità. In tutto questo, Milinkovic-Savic aspetta, senza esporsi pubblicamente. Il serbo sa che a Torino, dopo le recenti stagioni positive, godrebbe della fiducia di Baroni, ma è anche consapevole che l’occasione Napoli rappresenterebbe un cambiamento importante, con la possibilità di giocarsi il posto assieme a Meret per i campioni d'Italia in carica. Oggi, però, il trasferimento appare in fase di raffreddamento. Tuttavia un’offerta vicina alla clausola, magari strutturata con bonus, potrebbe rimettere tutto in discussione. Ecco perché è ancora presto per dichiarare definitivamente sfumato il passaggio di Milinković-Savić al Napoli.