Arbitri, possibile stop a Open VAR: a rischio anche annunci e ref cam

"Ci sarà una riflessione sui pro e sui contro insieme all'AIA in vista della prossima stagione. La disponibilità a una trasparenza massima, evidentemente, ha subìto una strumentalizzazione. L'obiettivo è confrontarsi sempre e, soprattutto, evitare ogni strumentalizzazione negativa". Così il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina ha commentato quella che è la notizia paventata nei giorni scorsi, vale a dire la possibile chiusura del progetto Open VAR.