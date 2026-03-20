"Ci sarà una riflessione sui pro e sui contro insieme all'AIA in vista della prossima stagione. La disponibilità a una trasparenza massima, evidentemente, ha subìto una strumentalizzazione. L'obiettivo è confrontarsi sempre e, soprattutto, evitare ogni strumentalizzazione negativa". Così il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina ha commentato quella che è la notizia paventata nei giorni scorsi, vale a dire la possibile chiusura del progetto Open VAR.
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Arbitri, possibile stop a Open VAR: a rischio anche annunci e ref cam
La stagione in corso è stata sicuramente condizionata dal continuo reiterarsi di errori arbitrali, con annesse polemiche. La decisione spetterà ad AIA e FIGC, ma è difficile pensare a una nuova stagione del format in onda su DAZN. Ma non è l'unico possibile dietrofront per ciò che concerne il lavoro della classe arbitrale. Infatti, da quanto riporta La Repubblica, dalla prossima stagione potrebbero essere eliminati gli annunci al pubblico, ossia la spiegazione delle decisioni del direttore di gara in diretta ai tifosi presenti allo stadio, e la ref cam, le immagini riprese dalla prospettiva dell'arbitro tramite una piccola telecamera installata sul microfono.
Finora si tratta soltanto di ipotesi, ma è normale chiedersi se tali decisioni possano in qualche modo andare a inficiare la trasparenza per quanto riguarda le prestazioni dei fischietti della Serie A.
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