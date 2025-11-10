Non c’è pace per Ivan Juric da quando le strade tra il tecnico croato e il Torino si sono divise. Dopo l’esonero sulla panchina della Roma e la retrocessione in Championship con il Southampton, il tecnico che ha guidato i granata dal 2021 al 2024 vede interrompersi, dopo appena cinque mesi, anche la sua avventura con l’Atalanta. Sulle spalle dell’allenatore di Spalato pesava l’eredità del ciclo di Gasperini, che ha segnato un prima e un dopo nella storia dei bergamaschi. La proprietà, rappresentata dalla famiglia Percassi, aveva individuato in Juric l’uomo giusto per dare continuità a un percorso culminato con la vittoria dell’Europa League nel 2024.
Atalanta, esonerato Ivan Juric: è UFFICIALE
Le cose, però, non sono andate per il meglio. Dopo 11 giornate di campionato sono arrivate soltanto due vittorie, contro Lecce e Torino, a fronte di numerosi risultati deludenti. Gli ultimi due k.o. con Udinese e Sassuolo, intervallati dal successo in Champions League contro il Marsiglia, hanno portato alla decisione di sollevare Ivan Juric dall’incarico. Ora l'uomo più accreditato a sostituirlo è l'ex compagno di squadra ai tempi del Genoa, Raffaele Palladino. Di seguito il comunicato ufficiale.
Il tecnico croato sollevato dall’incarico—
Atalanta BC comunica che Ivan Jurić è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Matteo Paro, Miguel Veloso, Paolo Barbero, Stjepan Ostojić e Michele Orecchio.
Atalanta BC ringrazia Ivan Jurić e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro.
