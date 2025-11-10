Atalanta, esonerato Ivan Juric: è UFFICIALE

Non c’è pace per Ivan Juric da quando le strade tra il tecnico croato e il Torino si sono divise. Dopo l’esonero sulla panchina della Roma e la retrocessione in Championship con il Southampton, il tecnico che ha guidato i granata dal 2021 al 2024 vede interrompersi, dopo appena cinque mesi, anche la sua avventura con l’Atalanta. Sulle spalle dell’allenatore di Spalato pesava l’eredità del ciclo di Gasperini, che ha segnato un prima e un dopo nella storia dei bergamaschi. La proprietà, rappresentata dalla famiglia Percassi, aveva individuato in Juric l’uomo giusto per dare continuità a un percorso culminato con la vittoria dell’Europa League nel 2024.