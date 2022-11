Bologna, in attacco torna Arnautovic: primo nella classifica marcatori con 7 gol

Dopo aver analizzato la difesa e il centrocampo del Bologna, passiamo ora in rassegna l'attacco della formazione rossoblù

Il Bologna si prepara a ospitare il Torino di Ivan Juric al Renato Dall'Ara nella tredicesima giornata di Serie A, partita in programma domenica 6 novembre alle ore 12:30. Sono più i gol subiti (18) che quelli realizzati (14) dalla formazione rossoblù, ma l'attacco di Thiago Motta vanta dell'attuale - dopo dodici partite di campionato - capocannoniere di Serie A: Arnautovic . Dopo aver analizzato la difesa e il centrocampo del Bologna, passiamo ora in rassegna l'attacco della formazione rossoblù.

Bologna, sette gol per Arnautovic: solo Osimhen come lui

Dopo dodici partite di campionato disputate, sono sette le reti realizzate da Arnautovic. Nessuno meglio di lui, solo Osimhen a pari gol: i due conducono in vetta la classifica marcatori. Fuori contro il Monza, l'attaccante austriaco è pronto a tornare sul terreno da gioco in vista del Torino: il giocatore ha infatti smaltito definitivamente il virus intestinale che l'ha costretto a dare forfait nell'ultimo match di campionato. Tornato ad allenarsi con i compagni, sarà lui molto probabilmente l'unica punta nel 4-2-3-1 di Thiago Motta a scendere in campo dal 1' di gioco.