A pochi giorni dall'annuncio ufficiale della separazione di Vincenzo Italiano da tecnico del Bologna Fc, il club felsineo annuncia chi è il nuovo allenatore. "Il Bologna Fc 1909 rende noto di aver raggiunto l’accordo con Vincenzo Italiano per la risoluzione consensuale del contratto. Italiano ha comunicato al club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna, al termine di due stagioni contrassegnate da ottimi risultati", aveva scritto il club a proposito della separazione con Italiano.

Ora è arrivato l'annuncio del Bologna tramite i suoi canali ufficiali: il nuovo tecnico è Domenico Tedesco. L'allenatore nato a Rossano, in provincia di Cosenza, ma con passaporto tedesco, arriva dopo alcune esperienze di caratura internazionale: dallo Schalke 04 alo Spartak Mosca, passando per il Lipsia, la nazionale del Belgio e, da ultimo, il Fenerbahce. Il tecnico classe 1985 arriva, dunque, a Bologna per la sua prima esperienza lavorativa in Italia. Domenico Tedesco è il nuovo allenatore del Bologna.