Bove lascia la Roma: pronto a tornare in campo all’estero

Novità arrivano da Edoardo Bove, a 401 giorni da quel Fiorentina-Inter del 1° dicembre 2024 che gli ha cambiato per sempre la vita. L’intenzione del centrocampista è sempre stata quella di tornare a calcare i terreni di gioco e, dopo la scadenza del prestito alla Fiorentina della scorsa estate, è rientrato alla Roma, dove è tornato ad allenarsi con un preparatore. Le sue condizioni migliorano di settimana in settimana e il classe 2002 spera di rientrare presto. Tuttavia, nel suo caso, il futuro non potrà essere né in giallorosso né in Serie A, poiché la legge italiana non consente l’attività agonistica a chi porta un defibrillatore sottocutaneo. La notizia di oggi è che Bove e la Roma si separeranno, con una rescissione del contratto che avverrà in modo consensuale per consentire al giocatore di esaudire il desiderio di riassaporare il campo. Diverse le pretendenti che monitorano la situazione dall’estero, con alcune squadre di Premier League in allerta.