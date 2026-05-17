Non sarebbe stata una partita come le altre per Gleison Bremer quella che, la prossima domenica, chiuderà il campionato. Per lui, il derby di Torino rappresenta un incrocio tra passato e presente: da una parte il Torino, club che lo ha lanciato nel grande calcio italiano e internazionale; dall’altra la Juventus, dove si è trasferito nel 2022, causando dispiacere ai tifosi granata.

Al brasiliano, però, non servirà alcun monologo interiore: non sarà in campo a rivaleggiare contro la sua vecchia squadra. Il difensore si è presentato alla sfida odierna contro la Fiorentina da diffidato e, nel finale del primo tempo, per interrompere un’azione pericolosa degli avversari, ha commesso fallo su Piccoli, rimediando un cartellino giallo che gli costerà la presenza nella stracittadina. Per Bremer sarà inoltre il quarto derby consecutivo saltato: i precedenti forfait, però, erano stati causati da infortuni.

Bremer, l’ascesa in granata e il passaggio alla Juventus

Scovato da Gianluca Petrachi nel 2018 all'Atletico Mineiro, inizialmente trovò parecchie difficoltà di adattamento al calcio italiano. Appena 5 le presenze nella stagione 2018-2019. Ma, di anno in anno, crebbe il suo minutaggio e la sua centralità nella difesa granata, fino alla stagione perfetta nel primo anno del ciclo di Ivan Juric a Torino, che gli valse il premio di miglior difensore dell’intero campionato di Serie A.

Un riconoscimento ricevuto pochi istanti prima del calcio d’inizio di Torino-Roma, ultima partita di quella stagione. Al termine di quel match, rispose saltando agli inviti della curva a non trasferirsi alla Juventus. In quei giorni, l’approdo più naturale sembrava essere Milano, sponda Inter, ma alla fine a spuntarla furono proprio i bianconeri. Il 20 luglio 2022 si perfezionò così lo “sgarbo” ai rivali cittadini: la cessione più redditizia dell’era Cairo, per 46.9 milioni di euro. Da quel giorno, Bremer ha affrontato quattro volte il Toro, trovando anche un gol in occasione del 4-2 del 28 febbraio 2023.