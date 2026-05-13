Il Cagliari continua a spingere sull’acceleratore in vista della delicata sfida contro il Torino, match che può valere la salvezza, in programma domenica 17 maggio alle 20.45. Nella giornata di oggi, mercoledì 13 maggio, il gruppo ha lavorato con intensità, tra esercitazioni tecniche e un mini torneo a più squadre, con partitelle su campo ridotto e ritmi alti. Lavoro personalizzato, invece, per Deiola, Mazzitelli, Mina e Borrelli, monitorati dallo staff in vista del rush finale.

Tra polemiche e mercato: il caso Davis e il nodo Kilicsoy

La settimana è stata segnata anche dalle scorie del ko contro l’Udinese (0-2). Tiene banco l’accusa di Keinan Davis nei confronti di Dossena per un presunto insulto razzista: episodio che il club sta seguendo con attenzione. Intanto, la dirigenza guarda avanti e pianifica il futuro: l'intenzione è di trattenere Semih Kilicsoy, rivelazione stagionale, e il club è al lavoro per fargli vestire la casacca rossoblù anche la prossima stagione, preparando un’offerta al Besiktas sui 10 milioni.