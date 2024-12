Toro-Bologna, i precedenti: l’ultima vittoria granata firmata da Karamoh nel 2023

Dopo la vittoria per 1-0 con l'Empoli al Castellani grazie alla rete di Adams, il Torino sabato 21 dicembre tra le mura amiche affronterà il Bologna di Vincenzo Italiano (calcio d’inizio alle ore 15.00). Lo storico dei precedenti giocati in terra piemontese tra queste due squadre è nettamente a favore del Torino: i granata sono stati in grado di vincere 35 volte su un totale di 67 partite di Serie A, 22 i pareggi e 10 son state le sconfitte.