Como: Fabregas al lavoro in vista del Toro, intanto il mercato non si ferma

Mentre il campo si prepara a raccontare il proseguo della stagione, attorno al Como si muove un mondo fatto di strategie, entusiasmo e programmazione. La gara di sabato contro il Torino arriva in un momento particolarmente intenso per il club, che vive giorni di fermento sia dentro che fuori dallo spogliatoio: la squadra è ancora sospinta dalla brillante vittoria ottenuta all’Olimpico contro la Lazio e non è un caso che, tra ironia e scherzo, il presidente Mirwan Suwarso abbia voluto rendere pubblicamente omaggio al lavoro di Cesc Fabregas, pubblicando sui social un’immagine dell’allenatore in volo, concentrato davanti al computer alle due di notte. Intanto la dirigenza non smette di guardare avanti. Il mercato è uno dei temi caldi attorno al centro sportivo: il nome di Andrés Cuenca, difensore del Barcellona, è entrato nel mirino per essere bloccato in vista dell’estate, mentre si lavora per rinforzare subito la fascia sinistra. Kaiki Bruno del Cruzeiro, prima scelta di Fabregas, e Nuno Tavares della Lazio sono i due terzini sinistri su cui si concentra l’attenzione. Sul fronte opposto, l’uscita di Alberto Dossena, passato al Cagliari, ha già liberato spazio per nuovi innesti.