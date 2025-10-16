Conte non vince contro Baroni dal 2009: il dato sorride, ma sabato…

I precedenti tra i due allenatori sono motivo di fiducia per i granata, ma la situazione attuale è ben diversa

16 ottobre 2025

22 novembre 2009, Siena-Atalanta: alla guida dei nerazzurri Antonio Conte, che riesce ad espugnare il campo dei bianconeri di Marco Baroni con le reti di Tiribocchi (proprio l'ex Toro) e Acquafresca. Da quel momento in poi per il tecnico pugliese sono arrivati solo pareggi e sconfitte contro l'allenatore toscano. E anche nella scorsa stagione, il Napoli ha decisamente faticato contro la Lazio, riuscendo ad ottenere soltanto un pareggio in tre sfide, con le altre due che sono terminate a favore dei biancocelesti. Il dato è positivo per l'attuale guida tecnica del Torino e statisticamente dà fiducia a squadra, società e tifosi granata. Tuttavia, se si analizzano gli altri contesti, le probabilità di vittoria sono a favore di Conte.

Conte Vs Baroni: ecco perché Conte è favorito — Se il bilancio degli ultimi anni cade decisamente a favore del tecnico granata, la situazione attuale, a livello tattico, favorisce l'allenatore azzurro. Tra i punti principali la conoscenza del gruppo: Conte a partire dalla scorsa stagione ha avuto modo di abituare i propri giocatori a un determinato stile di gioco, che - tenendo comunque conto di nuovi innesti - porta avanti tutt'ora. Indipendentemente che il Napoli si schieri con il solito 4-1-4-1 o decida di variare e passare al 4-3-3, i vari elementi come Anguissa e McTominay hanno chiare linee guida. Dall'altra parte Baroni è arrivato a Torino in questa stagione e ha dovuto sperimentare diverse disposizioni tattiche: è certamente necessario un periodo di ambientamento per i giocatori. E la sosta Nazionali da questo punto di vista non ha aiutato, soprattutto per la fase difensiva: Coco, Masina e Maripan sono partiti e non hanno avuto modo di lavorare a disposizione del tecnico granata negli ultimi dieci giorni. A livello di abitudine, Conte è favorito.

Conte Vs Baroni: ecco cosa favorisce i granata — C'è un aspetto, però, che pur non facendo piacere ai tifosi, comunque favorisce i granata. Si tratta degli impegni: la sfida dell'Olimpico Grande Torino di sabato 18 ottobre sancisce per il Napoli l'inizio di un tour de force: martedì 21 ad attendere la formazione azzurra c'è il PSV per la sfida di Champions a Eindhoven e il sabato successivo si presenta lo scontro diretto contro l'Inter. Fattore decisamente da non sottovalutare è, quindi, la possibilità per Conte di organizzare un piccolo turnover. Il tecnico leccese ha più volte dimostrato negli anni di tenere a ogni sfida e di saper abituare i propri giocatori alla fatica fisica. Tuttavia, è chiaro che la Champions e poi la sfida contro l'Inter abbiano una rilevanza diversa rispetto alla settima giornata contro il Toro. Se Baroni può schierare il miglior XI possibile, Conte deve giocare a tetris gestendo al meglio la concomitanza di questi eventi: ecco il punto a favore di Baroni, oltre alla statistica.