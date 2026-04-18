Sono 23 i giocatori convocati dal l'allenatore Marco Giampaolo per il match Cremonese-Torino, in programma domenica alle ore 12:30 allo Zini. La partita sarà valida per il 33° turno di Serie A. I grigiorossi dovranno fare a meno di Vardy alle prese con un infortunio, così come Moumbagna e Collocolo. Dovrà, invece, scontare ancora un turno di squalifica Maleh, per il rosso rimediato contro il Bologna due giornate fa.

La lista dei convocati della Cremonese

Audero, Nava, SilvestriBaschirotto, Bianchetti, Ceccherini, Faye M., Folino, Luperto, TerraccianoBarbieri, Floriani Mussolini, Grassi, Lottici Tessadri, Payero, Pezzella, Vandeputte, ZerbinBonazzoli, Djuric, Okereke, Sanabria