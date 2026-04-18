I giocatori grigiorossi che prenderanno parte al match di domenica alle 12:30
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Sono 23 i giocatori convocati dal l'allenatore Marco Giampaolo per il match Cremonese-Torino, in programma domenica alle ore 12:30 allo Zini. La partita sarà valida per il 33° turno di Serie A. I grigiorossi dovranno fare a meno di Vardy alle prese con un infortunio, così come Moumbagna e Collocolo. Dovrà, invece, scontare ancora un turno di squalifica Maleh, per il rosso rimediato contro il Bologna due giornate fa.
La lista dei convocati della CremonesePortieri: Audero, Nava, Silvestri
Difensori: Baschirotto, Bianchetti, Ceccherini, Faye M., Folino, Luperto, Terracciano
Centrocampisti: Barbieri, Floriani Mussolini, Grassi, Lottici Tessadri, Payero, Pezzella, Vandeputte, Zerbin
Attaccanti: Bonazzoli, Djuric, Okereke, Sanabria
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