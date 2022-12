Da Bremer a Belotti e Brekalo: per i big partiti dal Toro più dolori che gioie

L'estate del 2022 sarà ricordata come quella in cui il Torino ha visto diversi giocatori lasciare la maglia granata. Alcuni di loro erano dei veri e propri "pezzi da 90", giocatori caratterizzati da notevoli ambizioni che hanno scelto un'altra destinazione ritenendo che il club granata andasse stretto per ciò che ritenevano di valere. Andiamo quindi a vedere che situazione stanno vivendo i big che hanno salutato il Torino quando l'anno solare volge al termine: scopriremo che sul piano sportivo nessuno di loro vive un momento felicissimo...