Si infiamma il derby della Mole. La sfida che andrà in scena domani sera domenica 24 maggio alle 20.45 allo stadio Olimpico Grande Torino ha già iniziato a far discutere. Infatti, ha suscitato non poche polemiche da parte dei sostenitori bianconeri il divieto del Torino di indossare colori bianconeri in due settori dello stadio, Distinti e Curva Primavera, riservati al tifo granata. Non si è fatta attendere la risposta del club juventino che si è prontamente opposta alla decisione della società granata, esponendo le proprie perplessità. Ora, dopo il comunicato della Juventus, è arrivata anche la decisione della Questura di Torino che "non vede nessun motivo per cui vietare i colori bianconeri" nei settori limitrofi a quello occupato dagli ospiti per la stracittadina di domani. A seguire il comunicato della Questura:

“In merito alla comunicazione diffusa dal Torino F.C. relativa alla modalità di accesso al settore Distinti in occasione della prossima gara, la Questura di Torino precisa che nell’ambito delle riunioni di GOS eseguite e in quella tecnica odierna sono state ben delineate e ribadite le disposizioni in relazione allo svolgimento della gara. Si precisa che l’accesso nei settori è regolamentato dalle norme di legge e pertanto rimane invariato, in quanto non è stato individuato alcun motivo di ordine e sicurezza pubblica tale da vietare l’accesso con sciarpe, maglie e cappellini della squadra ospite. Tanto è stato ribadito nel corso di un incontro di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica indetto nel pomeriggio dal Sig. Prefetto e allargato alle due società interessate”.