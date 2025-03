Empoli, verso il Torino: rientra Anjorin, ma la rosa è sempre molto corta

A partire dalle ore 20:45 di sabato 15 marzo, lo Stadio Olimpico Grande Torino ospiterà la sfida che vede contrapposte Torino ed Empoli: la gara è valevole per il ventinovesimo turno di Serie A. Gli azzurri di Roberto D'Aversa arrivano alla partita con una situazione particolare: molta incertezza per quanto riguarda il raggiungimento dell'obiettivo salvezza - al momento la squadra si trova al diciottesimo posto a due punti dal Parma quartultimo - e una semifinale di Coppa Italia da giocare contro il Bologna. Per le questioni che riguardano meramente il campo, poi, l'Empoli non si può dire sia stata una squadra fortunata in questa stagione: tante le assenze dovute ad infortuni che si trascinano da tempo. Oltre ai lungodegenti Zurkowski e gli ex Sazonov e Pellegri - l'infortunio di quest'ultimo in particolare è pesato molto vista la qualità che stava mettendo in campo con la maglia azzurra - si segnalano Ebuehi e Solbakken, che si stanno allenando in gruppo e torneranno dopo la sosta, così come Viti e Maleh. Interessano al Torino, invece, le condizioni di Anjorin: il centrocampista è tornato ad allenarsi in gruppo e, scanso ulteriori ricadute, sarà presente nella sfida contro i granata. Da valutare anche le condizioni di Fazzini e Ismajli: verosimilmente entrambi torneranno dopo la sosta, ma non è da eslcludere al 100% una loro convocazione già nella sfida dell'Olimpico Grande Torino.