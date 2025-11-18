Fabregas avvisa il Toro: “Il Como è cambiato, vogliamo aggredire”

Il prossimo avversario del Torino, alla ripresa del campionato, sarà il Como di Cesc Fabregas . La squadra allenata dal campione del mondo 2010 è attualmente settima e, dopo una stagione in Serie A conclusa al decimo posto, punta ad avvicinarsi sempre più alla zona Europa. I granata dovranno prestare attenzione a diversi giocatori di qualità, uno su tutti Nico Paz. L’argentino è uno dei talenti più brillanti del nostro campionato e anche Fabregas stravede per lui: “Nico fa delle cose incredibili. È un calciatore capace di tirare fuori la giocata dal cilindro in ogni momento, per questo non va ingabbiato”. Questa una delle risposte offerte dall’allenatore dei lariani, intervistato dal quotidiano comasco La Provincia.

Dall’arrivo dell’ex Barcellona in riva al Lago, le cose sono cambiate: “Io lo sento, è evidente intorno a noi. La mia giornata è casa, campo e di nuovo casa, quindi non vivo troppo la città. Ma il cambiamento lo percepiamo eccome, lo si percepisce anche da come lo stadio ora capisce il nostro gioco, applaudendo”, ha detto. Fabregas ha parlato anche del suo stile di gioco: “Noi vogliamo aggredire, rompere le p***e, anche se è rischioso. Se dovessi rinunciare a questa filosofia, smetterei di allenare”, prima di toccare il tema dei giovani: “In Spagna abbiamo l’ossessione della crescita dei giovani, qui invece molto meno. Aveva fatto scalpore la scelta di portare ragazzi dell’Under 16 alla Primavera, bisogna progredire”.