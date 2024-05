Fiorentina, è il giorno della finale di Conference: in ballo l’Europa del Toro

Il giorno dei giorni per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, il giorno della seconda finale europea in due anni. Ad Atene questa sera la Viola affronterà l'Olympiacos: gara secca, in caso di parità supplementari e poi rigori. Una delle due squadre alzerà al cielo la Conference League. E il Torino è spettatore molto interessato. Se la Fiorentina dovesse vincere la Conference League, allora il club granata approderebbe in Europa nella stagione 2024/2025. Lo farebbe proprio in Conference League grazie al nono posto in campionato e a una serie di combinazioni che permetterebbero al calcio italiano di essere rappresentato da ben nove squadre tra Champions League, Europa League e appunto Conference. Diciamo, quindi, che per tutto il mondo Toro sarà più di una finale quella di questa sera. In primo luogo ci sarà in campo una squadra amica del Toro; con la Fiorentina c'è uno storico gemellaggio che perdura da decenni. In secondo luogo il futuro della Viola è indissolubilmente legato al futuro del Toro. Anche Italiano ha espresso il concetto in conferenza stampa alla vigilia del match: "Abbiamo anche questa 'responsabilità' in più, sarebbe spettacolare. Da quando seguo il calcio non è mai successo... Possiamo dare questa gioia al Torino e cercheremo, oltre che per noi e la Fiorentina, di andare forte per dare un'altra squadra in Europa al calcio italiano. Giocare queste partite è sempre bello, me ne sono accorto, cercheremo di far felici gli amici di Torino" (LEGGI QUI).