Fiorentina, è ufficiale: Paolo Vanoli è il nuovo allenatore

La Fiorentina cambia volto in panchina. Come già anticipato dalla redazione, dopo l’esonero di Stefano Pioli la dirigenza viola ha deciso di affidare la squadra a Paolo Vanoli, la cui ultima esperienza è stata sulla panchina del Torino. In mattinata è arrivato l’accordo ufficiale tra le parti, che sancisce l’inizio di una nuova era a Firenze. Per Vanoli si tratta di una sfida tutt’altro che semplice: la Fiorentina versa infatti in condizioni disastrose, ultima in classifica con appena 4 punti raccolti nelle prime giornate di campionato. La società ha scelto di puntare su un tecnico che fa della grinta il proprio cavallo da battaglia e che, dopo il percorso in granata, potrà contare su un bagaglio di esperienza utile a tentare la risalita. L’ex allenatore del Toro già nelle prossime ore è atteso al centro sportivo per il primo allenamento con la squadra. A seguire il comunicato del club: "ACF Fiorentina comunica che Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola. Vanoli, nato a Varese il 12 Agosto del 1972, ha allenato in carriera le Nazionali Giovanili Azzurre Under 16, Under 18 e Under 19, lo Spartak Mosca, con cui ha vinto una Coppa di Russia, il Venezia ed il Torino. Il nuovo allenatore gigliato dirigerà il suo primo allenamento al Viola Park nel pomeriggio di oggi".