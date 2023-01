Fiorentina, la difesa lascia a desiderare: da valutare Martinez Quarta

Dopo la sconfitta interna con lo Spezia, il Torino tornerà in campo sabato sera (calcio d'inizio alle ore 20:45) allo stadio Artemio Franchi contro la Fiorentina. Per i granata sarà una partita impegnativa, contro un avversario che ha voglia di riscattare la sconfitta per 2-0 contro la Roma all’Olimpico. Iniziamo dunque con l'analisi, reparto per reparto, della squadra allenata da Vincenzo Italiano, cominciando dalla difesa che fin qui ha incassato 24 reti (meglio addirittura Empoli e Lecce, più in basso in classifica).