Fiorentina, riunione al Viola Park: si valuta la posizione di Vanoli

Qualche mese fa sarebbe stata fantascienza, ma per la Fiorentina e i suoi tifosi l’incubo si vive ora a occhi aperti. Ieri, al Franchi, è arrivata un’altra sconfitta: sale a nove il numero dei ko dei viola, questa volta per mano dell’Hellas Verona. La doppietta di Orban getta ulteriormente nel panico i gigliati, sempre più ultimi, con otto punti di ritardo dal terzetto formato da Cagliari, Genoa e Parma, quartultimo. La Fiorentina è ancora alla ricerca del primo acuto stagionale. Finora la cura Paolo Vanoli in panchina non sta dando i frutti sperati. L’ex tecnico del Torino, subentrato a Stefano Pioli dopo il ko interno con il Lecce, ha raccolto finora soltanto due pareggi e tre sconfitte in campionato. L’unica vittoria è arrivata in Conference League, ai danni della Dinamo Kiev, dopo lo scivolone interno con l’AEK Atene. Risultati insoddisfacenti, con la paura dell’abisso sempre più dietro l’angolo. Per questo, in casa viola si stanno facendo ulteriori valutazioni. Sono infatti in corso confronti a Viola Park, il quartier generale del club, dove i giocatori sono in ritiro da ieri sera. Da quanto emerge in queste ore, anche la posizione di Vanoli sarebbe ora messa in discussione.