Genoa, Daniele De Rossi è il nuovo allenatore: è UFFICIALE

L’ex capitano della Roma prende il posto di Patrick Vieira

Matteo Curreri 6 novembre - 13:16

Dopo nove giornate di campionato, caratterizzate da sei sconfitte e tre pareggi, il Genoa aveva deciso di separarsi da Patrick Vieira. Nel monday night di Sassuolo, in cui il Grifone ha ottenuto la sua prima vittoria in campionato, in panchina è andato il tandem Murgita-Criscito, una soluzione ad interim in attesa della nomina del nuovo allenatore.

La scelta della società con sede a Villa Rostan, che di recente ha cambiato anche direttore sportivo passando da Marco Ottolini a Diego Lopez, è ricaduta su Daniele Rossi. L’ex capitano della Roma è alla sua terza esperienza da tecnico: dopo aver lavorato come collaboratore tecnico con la Nazionale, ha allenato la SPAL e poi la Roma, in un’avventura terminata proprio con una sconfitta a Marassi contro il Genoa. Di seguito il comunicato ufficiale del club.

Comunicato — "Genoa CFC comunica di aver affidato a Daniele De Rossi la conduzione tecnica della prima squadra. Il nuovo allenatore ha già incontrato i giocatori in organico e dirigerà l’allenamento pomeridiano in agenda al Centro Sportivo Signorini.

La presentazione ai media con Diego Lopez, chief of football del club, abbinata alla conferenza pre-gara, è prevista venerdì, nella sede di Villa Rostan, con inizio alle ore 14. Nel rivolgere un caloroso benvenuto a Daniele De Rossi e collaboratori, il Genoa ringrazia Roberto Murgita e Domenico Criscito per l’ennesima testimonianza di attaccamento ai nostri colori".