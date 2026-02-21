Toro News
Genoa, i convocati di De Rossi per il Torino: assente Otoa

I 24 rossoblù per la gara di domani
Matteo Curreri

Poche ore al calcio d'inizio di Genoa-Torino, che andrà in scena domani dalle 12.30. I rossoblù hanno annunciato i 24 giocatori che andranno a sfidare la squadra di Baroni. Rispetto alla gara contro la Cremonese, Daniele De Rossi farà a meno di Sebastian Otoa, mentre entra in lista il difensore della Primavera Mamedi Doucouré. Di seguito l'elenco completo.

PORTIERI: Bijlow, Leali, Sommariva

DIFENSORI: Doucouré, Marcandalli, Martin, Norton-Cuffy, Ostigard, Sabelli, Vasquez, Zatterstrom

CENTROCAMPISTI: Amorim, Baldanzi, Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Masini, Onana

ATTACCANTI: Colombo, Cornet, Ekhator, Ekuban, Messias, Vitinha

