Genoa, oggi riposo: da domani si prova una novità “anti-Torino”…

Non si può certo dire che l'attacco del Torino sia uno dei più prolifici del campionato... Anzi, è tra gli 8 peggiori. Tuttavia, c'è qualcuno che segna ancora meno. Parliamo del Genoa, che in sette partite di Serie A è riuscito ad esultare soltanto in tre occasioni, qualificandosi momentaneamente come secondo peggior attacco del campionato, dietro il Verona e alla pari di Pisa e Parma. Proprio su questo può lavorare Patrick Viera. Nella giornata piovosa di Genova, ieri, la formazione rossoblù ha svolto una seduta di allenamento che è stata defaticante per i giocatori più impiegati nella gara di domenica contro il Parma e ordinaria, tra campo e palestra, per tutto il resto del gruppo. Oggi, martedì 21 ottobre, la squadra è a riposo, mentre la ripresa degli allenamenti è prevista per domani, ma sarà preceduta da un'analisi dell'ultima partita andata in archivio, con un momento condiviso tra giocatori, allenatore e staff. Da mercoledì si potrà procedere verso alcune direzioni segnate...

Genoa, verso il Torino: ecco cosa proverà Vieira...

Fin qui la formazione rossoblù ha raccolto in campionato 3 punti, frutto di altrettanti pareggi e quattro sconfitte. In Coppa Italia può sorridere, grazie alle vittorie contro Vicenza ed Empoli e in attesa degli ottavi in casa dell'Atalanta. A livello tattico, nelle partite giocate fino ad oggi, il Genoa ha sempre e solo provato (scanso qualche momento a gara in corso) il 4-2-3-1, con un trequartista a creare gioco, due esterni a spingere e una singola punta per sfondare. Come detto, soprattutto a livello offensivo - anche perché dall'altra parte il Genoa ha subito 4 gol in meno del Torino - questa disposizione non ha dato i risultati sperati. Così il tecnico Patrick Vieira sta valutando la possibilità di lavorare nei prossimi giorni (e in vista della gara di Torino) su un modulo con due punte. Al vaglio il 4-3-1-2, che permetterebbe ai rossoblù di schierare un trequartista di tecnica e visione come Malinovskyi dietro ad una coppia più pesante, con Vitinha, Colombo, Ekuban e il giovane Ekhator tra i candidati. Una possibilità da non sottovalutare anche in casa Toro, perché potrebbe cambiare le carte in tavola. Dall'infermeria rimangono, invece, da valutare le condizioni di Messias, Marcandalli e Stanciu, che possono essere considerati sulla via del ritorno: la speranza di Viera è di poterli avere già contro il Torino.