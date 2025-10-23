Genoa, verso il Torino: Stanciu ancora a parte, ma un attaccante recupera…

Terza seduta di allenamento della settimana in casa Genoa: Patrick Vieira sta preparando la gara di domenica 26 ottobre alle 12:30 contro il Torino. Il programma odierno ha visto i giocatori rossoblù trovarsi insieme a tecnico e staff nella sala apposita del centro di allenamento per visionare alcuni filmati e preparare la partita anche a livello teorico. Successivamente si è tenuta la reale seduta di allenamento con alcune esercitazioni miste, prima di passare alla parte tattica. In vista della sfida dell'Olimpico Grande Torino Vieira sta pensando ad un cambio modulo: viste le difficoltà realizzative dei rossoblù, un'ipotesi passata al vaglio dal tecnico francese è il passaggio alla doppia punta, con un trequartista come Malinovskyi ad agire dietro ad una coppia ancora indefinita, tra i vari Ekhator, Ekuban e Colombo candidati. Anche dall'infermeria arrivano notizie: mentre Stanciu e Marcandalli ancora oggi hanno svolto allenamento separato dal resto della squadra, Messias ha preso parte alla seduta in gruppo, avvicinandosi di fatto al pieno recupero. Le sue condizioni sono da valutare più approfonditamente nei prossimi giorni e probabilmente Patrick Vieira prenderà una decisione definitiva riguardo alla convocazione o meno del brasiliano soltanto in fase di rifinitura. Intanto si prevede allo stadio del Torino un buon supporto della squadra ospite da parte dei propri tifosi, con i fan-club che hanno organizzato circa una dozzina di pullman per il trasporto dei tifosi rossoblù da Genova a Torino.