Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor campionato Genoa, verso il Toro: cresce l’affinità in allenamento tra Baldanzi e Malinovskyi

L'AVVERSARIO

Genoa, verso il Toro: cresce l’affinità in allenamento tra Baldanzi e Malinovskyi

Genoa, verso il Toro: cresce l’affinità in allenamento tra Baldanzi e Malinovskyi - immagine 1
De Rossi studia il 3-4-2-1 per esaltare i due nuovi innesti alle spalle di Colombo, buone notizie anche dall’infermeria
Matteo Curreri

Dopo il bagno di folla di ieri al centro sportivo Signorini, dove i tifosi hanno potuto assistere all’allenamento a porte aperte, il Genoa ha continuato a lavorare agli ordini di Daniele De Rossi e del vice Guillermo Giacomazzi in vista della gara di domenica contro il Torino.

La giornata, divisa tra una sessione di lavoro in palestra e una sul campo, è stata dedicata alle prime esercitazioni tattiche, allo studio del piano gara e delle caratteristiche degli avversari. Il lavoro si è sviluppato sulla scia della giornata precedente, nella quale si sono mostrati particolarmente pimpanti Tommaso Baldanzi, reduce dall’esordio in rossoblù contro la Cremonese, che ha guidato la squadra con le pettorine blu alla vittoria nella partitella. Nella stessa formazione c’era anche Ruslan Malinovskyi, con cui sembra già esserci affinità.

Due giocatori che potrebbero candidarsi, in caso di un possibile cambio di modulo da parte di Daniele De Rossi, a giocare alle spalle dell’unica punta Lorenzo Colombo. Il tecnico del Grifone sembra infatti tentato di passare dal 3-5-2 al 3-4-2-1, in modo da poter esaltare le caratteristiche dei due nuovi arrivati: Baldanzi e anche Alexsandro Amorim, tra i più acclamati durante l’allenamento seguito dai suoi nuovi tifosi. Sul fronte infermeria, buone notizie per De Rossi, che dovrebbe aver recuperato tutti i giocatori da valutare sul piano fisico, tra cui il portiere Siegrist, reduce da una frattura alla mano.

Leggi anche
Genoa-Torino, i precedenti: l’ultima vittoria granata a Marassi con Giampaolo
Torino, i precedenti con Guida: è l’arbitro degli 0-7, l’ultimo incrocio contro la Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA