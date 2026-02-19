Dopo il bagno di folla di ieri al centro sportivo Signorini, dove i tifosi hanno potuto assistere all’allenamento a porte aperte, il Genoa ha continuato a lavorare agli ordini di Daniele De Rossi e del vice Guillermo Giacomazzi in vista della gara di domenica contro il Torino.
L'AVVERSARIO
Genoa, verso il Toro: cresce l’affinità in allenamento tra Baldanzi e Malinovskyi
La giornata, divisa tra una sessione di lavoro in palestra e una sul campo, è stata dedicata alle prime esercitazioni tattiche, allo studio del piano gara e delle caratteristiche degli avversari. Il lavoro si è sviluppato sulla scia della giornata precedente, nella quale si sono mostrati particolarmente pimpanti Tommaso Baldanzi, reduce dall’esordio in rossoblù contro la Cremonese, che ha guidato la squadra con le pettorine blu alla vittoria nella partitella. Nella stessa formazione c’era anche Ruslan Malinovskyi, con cui sembra già esserci affinità.
Due giocatori che potrebbero candidarsi, in caso di un possibile cambio di modulo da parte di Daniele De Rossi, a giocare alle spalle dell’unica punta Lorenzo Colombo. Il tecnico del Grifone sembra infatti tentato di passare dal 3-5-2 al 3-4-2-1, in modo da poter esaltare le caratteristiche dei due nuovi arrivati: Baldanzi e anche Alexsandro Amorim, tra i più acclamati durante l’allenamento seguito dai suoi nuovi tifosi. Sul fronte infermeria, buone notizie per De Rossi, che dovrebbe aver recuperato tutti i giocatori da valutare sul piano fisico, tra cui il portiere Siegrist, reduce da una frattura alla mano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA