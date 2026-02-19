Genoa, verso il Toro: cresce l’affinità in allenamento tra Baldanzi e Malinovskyi

Dopo il bagno di folla di ieri al centro sportivo Signorini, dove i tifosi hanno potuto assistere all’allenamento a porte aperte, il Genoa ha continuato a lavorare agli ordini di Daniele De Rossi e del vice Guillermo Giacomazzi in vista della gara di domenica contro il Torino .

La giornata, divisa tra una sessione di lavoro in palestra e una sul campo, è stata dedicata alle prime esercitazioni tattiche, allo studio del piano gara e delle caratteristiche degli avversari. Il lavoro si è sviluppato sulla scia della giornata precedente, nella quale si sono mostrati particolarmente pimpanti Tommaso Baldanzi, reduce dall’esordio in rossoblù contro la Cremonese, che ha guidato la squadra con le pettorine blu alla vittoria nella partitella. Nella stessa formazione c’era anche Ruslan Malinovskyi, con cui sembra già esserci affinità.