Giampaolo-Sampdoria, è pronto il ritorno di fiamma. Ma a condizioni precise

L'ex tecnico del Torino si è tenuto in contatto con Ferrero e ora potrebbe ricominciare il rapporto

Gualtiero Lasala

Dopo la fine della stagione 2020/2021 c'è stato un ricambio su molte panchine di Serie A: quasi tutte le squadre hanno cambiato o stanno per cambiare allenatore, dando vita ad un valzer incredibile e alle volte caotico. In tutto questo, tra i tecnici papabili, c'è anche Marco Giampaolo. L'ex allenatore del Torino, dopo la sua esperienza decisamente negativa in granata che lo ha portato ad un esonero prematuro, è pronto per rimettersi in carreggiata, con una squadra che lui conosce molto bene: la Sampdoria.

CONTATTI - Giampaolo non ha mai perso i riferimenti e i contatti con Massimo Ferrero, presidente della sua ex squadra con cui è rimasto in buoni rapporti. A fine maggio si sono anche incontrati insieme ad Osti e Pecini per un pranzo. Ad oggi il ritorno del tecnico in blucerchiato prende quota, ma non è ancora definito, perché le due parti vogliono raggiungere un accordo.

CONDIZIONI - L'allenatore ha fatto delle richieste ben precise per poter ricominciare ad allenare la Sampdoria: non lo preoccupano le difficoltà, ma vuole un progetto preciso, condiviso e realistico. Questi sono i presupposti per lavorare nuovamente con la società blucerchiata che ovviamente sta valutando il tutto in queste ore. Tra oggi e domani ci dovrebbe essere un incontro per stabilire le possibilità di un nuovo matrimonio.

D'AVERSA - Però il presidente Ferrero non vuole ritrovarsi senza allenatore nel caso con Giampaolo non scoccasse nuovamente la scintilla. Infatti alla finestra resta D'Aversa, pronto ad essere il sostituto. Giampaolo, così, resta un po' sotto pressione, con la volontà di chiudere al più presto i discorsi per poter tornare al lavoro in un ambiente che conosce.