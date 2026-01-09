Con il pareggio di ieri per 1-1 tra Milan e Genoa si è chiusa la diciannovesima giornata di Serie A e, come di consueto, la Lega Serie A ha emesso il verdetto del Giudice Sportivo. Per il Torino arrivano notizie che riguardano sia quanto accaduto fuori dal campo sia gli episodi di gioco. Innanzitutto, alla società granata è stata inflitta un’ammenda di 1.500 euro “per avere i suoi sostenitori, al 38° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.
Giudice Sportivo: Casadei salta l’Atalanta, multa di 1.500 euro per il Torino
Poi, sul terreno di gioco, pesa l’ammonizione rimediata da Cesare Casadei al 91’ della gara con l’Udinese, che è costata l’esclusione dal prossimo impegno dei granata contro l’Atalanta. Il centrocampista romagnolo, reduce dal secondo gol consecutivo in altrettante partite, era infatti in diffida. Per quanto riguarda l’altro giocatore del Torino finito mercoledì sera sul taccuino dell’arbitro Maresca, per Saul Coco si tratta soltanto della seconda sanzione stagionale. Nessuna assenza per squalifica, invece, per l’Atalanta, che non conta nemmeno giocatori diffidati.
Oltre a Casadei, salteranno la prossima giornata di campionato Mattia Zaccagni della Lazio — al quale è stata inflitta anche una multa di 1.500 euro — Bryan Cristante della Roma, Jacobo Ramon del Como e Fikayo Tomori del Milan.
