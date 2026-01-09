Giudice Sportivo: Casadei salta l’Atalanta, multa di 1.500 euro per il Torino

Con il pareggio di ieri per 1-1 tra Milan e Genoa si è chiusa la diciannovesima giornata di Serie A e, come di consueto, la Lega Serie A ha emesso il verdetto del Giudice Sportivo. Per il Torino arrivano notizie che riguardano sia quanto accaduto fuori dal campo sia gli episodi di gioco. Innanzitutto, alla società granata è stata inflitta un’ammenda di 1.500 euro “per avere i suoi sostenitori, al 38° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.