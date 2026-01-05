Giudice Sportivo: cinque squalificati, Torino e Udinese al completo

Aboukhlal alla terza sanzione, Casadei resta l'unico diffidato

Matteo Curreri 5 gennaio - 18:35

Con il posticipo tra Inter e Bologna si è conclusa la diciottesima giornata di Serie A e, come di consueto, la Lega Serie A ha emesso il verdetto del Giudice Sportivo. In vista del prossimo match che vedrà impegnato il Torino in casa contro l’Udinese, non emergono novità compromettenti per entrambe le squadre: mercoledì alle 20.45 non è prevista alcuna assenza per squalifica.

Dal comunicato è da segnalare la violazione dell’art. 25, comma 3, del CGS sia per il Torino sia per il Verona, a causa dell’introduzione e dell’utilizzo, da parte dei sostenitori di entrambe le squadre, di materiale pirotecnico di vario genere. Ammenda di 4.000 euro per i padroni di casa della sfida del Bentegodi, “per avere i propri sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerose bottigliette di plastica e una bottiglietta in vetro nel recinto di giuoco”. Nessuna sanzione, invece, per il Torino.

Passando al campo, Aboukhlal è alla terza ammonizione, mentre è la prima per Paleari. Tra i granata, contro l’Udinese, l’unico diffidato sarà ancora Casadei; Karlstrom e Zaniolo tra i friulani.

Per il resto della Serie A, il Giudice Sportivo ferma per un turno Noslin e Marusic della Lazio, Mazzocchi del Napoli (questi ultimi due anche multati di 5.000 euro), Mancini e Hermoso della Roma. Squalificati i due vice allenatori di Fiorentina e Pisa, rispettivamente Daniele Cavalletto e Gaetano Caridi, entrambi espulsi sul campo.

Infine, sul fronte dei dirigenti, una giornata di stop per il direttore sportivo della Cremonese, Simone Giacchetta; ammenda pecuniaria e diffida per l’omologo dell’Atalanta, Tony D’Amico, “per avere, al termine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del Direttore di gara, al quale rivolgeva una critica gravemente irrispettosa”. Un turno di squalifica anche per il match analyst dell’Atalanta, Mattia Casella.