Giudice sportivo: granata solo alla prima sanzione, multa a due squadre. Allegri…

Torino fin qui molto pulito in queste prime tre giornate di Serie A. Alle 16 di oggi, martedì 16 settembre, è arrivato il comunicato del Giudice Sportivo, che segnala giocatori, allenatori e squadre ammoniti, espulsi o multati per eventi che si sono verificati nel corso della terza giornata di Serie A. Nulla da segnalare per quanto riguarda il Torino, i cui unici ammoniti nella sfida contro la Roma (Aboukhlal, Asllani e Ismajli), che hanno preso tutti il cartellino giallo "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario", sono alla prima sanzione. Tra i giocatori espulso il solo Ramon, del Como, mentre le due squadre multate sono Milan e Napoli, entrambe sanzionate con un ammenda di 5 mila euro "per avere ingiustificatamente ritardato di circa quattro minuti l'inizio del primo tempo". Il caso di giornata è, invece, quello di Massimilano Allegri, che nella gara contro il Bologna ha protestato per un (evidente) rigore non dato. Espulso, squalificato per una giornata e multato con un ammenda di 10 mila euro il tecnico del Milan "per avere, al 45° del secondo tempo, criticato in modo irrispettoso - si legge nel comunicato - l'operato del VAR, dopo la notifica del provvedimento di espulsione contestava in maniera plateale il Quarto Ufficiale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale". Espulso e squalificato per una giornata anche il dirigente del Pisa, Ivan Sarra, "per avere, al 28° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, protestato con veemenza l'operato arbitrale".