Giudice sportivo, Holm espulso: salta Bologna-Torino

Nella giornata oggi, lunedì 27 ottobre, è arrivato il comunicato del Giudice Sportivo, che segnala giocatori, allenatori e squadre ammoniti, espulsi o multati per eventi che si sono verificati nel corso dell'ottava giornata di Serie A. Nessuna sanzione per i giocatori del Torino, mentre il Bologna, prossimo avversario dei granata, dovrà fare conti con un'assenza importante, quella di Emil Holm. Il terzino è stato espulso per doppia ammonizione nel match con la Fiorentina "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario". Nel Torino, Casadei e Vlasic, gli ammoniti granata del match con il Genoa, sono giunti alla seconda sanzione.