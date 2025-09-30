Giudice sportivo: prime sanzioni per i granata, Guendouzi resta squalificato

Nella giornata oggi, martedì 30 settembre, è arrivato il comunicato del Giudice Sportivo, che segnala giocatori, allenatori e squadre ammoniti, espulsi o multati per eventi che si sono verificati nel corso della quinta giornata di Serie A. Nulla da segnalare per quanto riguarda il Torino, i cui unici ammoniti nella sfida contro il Parma (Ngonge, Nkounkou e Njie) sono tutti alla prima sanzione. A Ngonge e Njie sono stati mostrati cartellini gialli "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario", mentre Nkounkou "per proteste nei confronti degli ufficiali di gara". Prima sanzione dalla panchina anche per Marco Baroni. Nessuna assenza per motivi disciplinari dunque per i granata in vista di Lazio-Torino, mentre per i biancocelesti sarà fuori Guendouzi, squalificato per due giornate (una già scontata con il Genoa) dopo il derby della Capitale.