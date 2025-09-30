Nella giornata oggi, martedì 30 settembre, è arrivato il comunicato del Giudice Sportivo, che segnala giocatori, allenatori e squadre ammoniti, espulsi o multati per eventi che si sono verificati nel corso della quinta giornata di Serie A. Nulla da segnalare per quanto riguarda il Torino, i cui unici ammoniti nella sfida contro il Parma (Ngonge, Nkounkou e Njie) sono tutti alla prima sanzione. A Ngonge e Njie sono stati mostrati cartellini gialli "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario", mentre Nkounkou "per proteste nei confronti degli ufficiali di gara". Prima sanzione dalla panchina anche per Marco Baroni. Nessuna assenza per motivi disciplinari dunque per i granata in vista di Lazio-Torino, mentre per i biancocelesti sarà fuori Guendouzi, squalificato per due giornate (una già scontata con il Genoa) dopo il derby della Capitale.
CAMPIONATO
Giudice sportivo: prime sanzioni per i granata, Guendouzi resta squalificato
Tre giornate di squalifica invece a Jesus Rodriguez del Como "per avere, al 37° del secondo tempo, con il pallone lontano, colpito con violenza ad una gamba un calciatore della squadra avversaria, una per De Roon dell'Atalanta ("doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario") ed Estupinan del Milan ("per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete"). Tra gli allenatori, squalifica di due giornate a Cesc Fabregas "per avere inoltre, al termine della gara, sul terreno di giuoco, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell'Arbitro, inoltre, dopo la notifica del provvedimento di espulsione rivolgeva al Direttore di gara un'espressione irriguardosa". Espulso anche il preparatore atletico Nicolò Guberti dell'Hellas Verona "per avere, al 26° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale". Ben 7 squadre multate. L'Hellas Verona e la Roma per 5.000 euro, il Cagliari e il Pisa per 4.000 euro, 3.000 euro Fiorentina e Lecce, 2.000 l'Inter.
