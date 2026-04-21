Al termine della 33ª giornata di Serie A, sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo. Sono tre i giocatori che nella prossima giornata non saranno a disposizione delle rispettive squadre, tutti perché già precedentemente diffidati. Si tratta di Tiago Gabriel del Lecce e Jesper Karlstrom dell’Udinese – entrambi alla quinta sanzione – e Marin Pongracic della Fiorentina – alla decima sanzione. Per quanto riguarda il Torino, Saul Coco è a rischio diffida. Sale a tre ammonizioni l’ex Las Palmas, due invece per Alieu Njie ed Enzo Ebosse: tutti ammoniti durante il secondo tempo di Cremonese-Torino. Nessuno squalificato per Torino-Inter, in programma domenica 26 aprile alle 18. Tra i granata, che recuperano Ismajli dallo stop inflitto dal Giudice Sportivo contro la Cremonese, sono diffidati Aboukhlal, Gineitis, Lazaro e Maripan. Nell’Inter, il solo Akanji.