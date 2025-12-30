Giudice Sportivo: Verona e Torino al completo, nessuno squalificato

A poche ore dall’ultimo match disputato, valido per la diciassettesima giornata di Serie A, la Lega Serie A ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo. In vista del prossimo turno, che vedrà il Torino impegnato in casa del Verona, nessun giocatore di entrambe le squadre sarà assente per squalifica. I granata che, durante il match casalingo contro il Cagliari, hanno ricevuto un cartellino giallo sono Nikola Vlasic, alla terza sanzione, Niels Nkounkou e Zakaria Aboukhlala, entrambi alla seconda (il primo per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, il secondo per comportamento non regolamentare in campo). Nelle altre squadre di Serie A, è stato squalificato per una giornata Diego Carlos del Como, ammonito e già diffidato. Tra gli allenatori, due giornate di squalifica a Eusebio Di Francesco del Lecce per “aver, al 23° del primo tempo, contestato una decisione arbitrale rivolgendo al Direttore di gara epiteti gravemente insultanti e per aver, inoltre, continuato la protesta al momento del provvedimento di espulsione; infrazioni rilevate dal Quarto Ufficiale”.