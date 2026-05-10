La festa salvezza del Cagliari è, almeno momentaneamente, rimandata alla prossima giornata quando i sardi giocheranno contro il Toro. La Cremonese, infatti, vincendo 3-0 contro il Pisa si è portata a quota 31 punti, con sei lunghezze di distanza dalla squadra di Piscane, attualmente a 37 punti al quindicesimo posto. A due giornate dalla fine la salvezza del Cagliari non è ancora matematica, con la Cremonese che resta la terza squadra al momento destinata alla Serie B insieme a Pisa e Verona e in lotta con il Lecce, 32 punti, per salvarsi. Nella prossima giornata il Toro si recherà dunque in Sardegna per provare a rimandare la salvezza del Cagliari, a cui servirà un punto per la matematica. Anche in caso di sconfitta o pareggio, il Cagliari potrebbe comunque festeggiare la salvezza, dal momento che sia Cremonese, che Lecce dovrebbero vincere rispettivamente contro Udinese e Sassuolo.