Il Torino va a Lecce: Di Francesco cerca ancora la prima vittoria in casa

Il momento dei salentini non è dei più facili ma domenica il Toro avrà bisogno di rialzarsi dopo la batosta col Como

Alberto Girardi 27 novembre 2025 (modifica il 27 novembre 2025 | 21:21)

Il prossimo avversario del Torino sarà il Lecce, club impegnato nella corsa salvezza e che arriva a questa sfida con un cammino altalenante e una stagione fin qui caratterizzata da difficoltà nel trovare continuità, soprattutto nella fase difensiva. La squadra allenata da Eusebio Di Francesco ha mostrato compattezza solo a tratti, faticando a costruire una striscia di risultati utili.

Il momento del Lecce, prossimo avversario del Toro — Domenica all'ora di pranzo, il Lecce ospiterà il Torino al Via del Mare in un periodo delicato: i giallorossi sono alla ricerca di punti fondamentali per risalire in classifica e non hanno ancora vinto nemmeno una partita delle sei disputate in casa. Fin qui la formazione salentina ha raccolto meno di quanto sperato, segnando poco e subendo diverse reti, un rendimento che la mantiene nella zona bassa. Curiosamente, alcune delle prestazioni migliori sono arrivate proprio tra le mura amiche: il Lecce in casa riesce spesso a esprimere maggiore aggressività e a sfruttare la spinta del proprio pubblico, che rimane uno dei fattori più rilevanti della piazza. Tuttavia, è ancora alla ricerca del colpo da tre punti e la partita di domenica 30 contro il Toro sarà un'altra occasione per provarci. Nonostante alcune problematiche, la squadra pugliese ha dimostrato più volte di saper mettere in difficoltà avversari anche superiori sulla carta, grazie a un atteggiamento combattivo e all’imprevedibilità di alcuni elementi offensivi. I due successi che ha, fin qui, raccolto in Serie A sono arrivati sui campi di Parma e Fiorentina.

Possibile schieramento e atteggiamento tattico — Di Francesco ha adottato stabilmente il 4-3-3, modulo che dovrebbe essere confermato anche contro il Torino. Nonostante i pochi punti raccolti, il Lecce resta una squadra compatta, dotata di buona intensità nella zona centrale del campo e capace di creare pericoli quando riesce ad attaccare in velocità. Il nodo principale resta però la fase offensiva: i giallorossi faticano a trovare continuità sotto porta e i nuovi arrivi non hanno ancora inciso come ci si aspettava. Nel reparto avanzato le gerarchie non sembrano del tutto definite e il tecnico, nelle ultime uscite, ha cambiato spesso interpreti e soluzioni alla ricerca del giusto equilibrio. Anche la tenuta difensiva è un tema sensibile: il Lecce concede diverse occasioni e ha subito vari gol evitabili, un aspetto su cui Di Francesco sta lavorando da settimane. Contro il Torino servirà maggiore compattezza, soprattutto nei momenti in cui la squadra tende ad abbassarsi troppo. I salentini arriveranno alla partita con motivazione e fame di punti, spinti da uno stadio che nella lotta salvezza è sempre stato un fattore determinante.