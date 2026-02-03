Inter, arriva la sentenza: trasferte vietate ai tifosi fino al 23 marzo

La decisione è stata presa dal Viminale nell'ottica di garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

Dopo quanto accaduto in Cremonese-Inter, con il petardo lanciato dagli ultras nerazzurri che ha colpito Emil Audero, è arrivata la decisione che ci si aspettava. È infatti ufficiale lo stop alle trasferte per i tifosi dell'Inter fino al 23 marzo. La decisione è stata presa direttamente dal Viminale, con il ministro dell’Interno che ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi nerazzurri fino a fine marzo, nonché il divieto di vendita, per gli stessi incontri, dei biglietti ai residenti in Lombardia.