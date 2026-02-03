Dopo quanto accaduto in Cremonese-Inter, con il petardo lanciato dagli ultras nerazzurri che ha colpito Emil Audero, è arrivata la decisione che ci si aspettava. È infatti ufficiale lo stop alle trasferte per i tifosi dell'Inter fino al 23 marzo. La decisione è stata presa direttamente dal Viminale, con il ministro dell’Interno che ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi nerazzurri fino a fine marzo, nonché il divieto di vendita, per gli stessi incontri, dei biglietti ai residenti in Lombardia.
Inter, arriva la sentenza: trasferte vietate ai tifosi fino al 23 marzo
La decisione è stata presa dal Viminale nell'ottica di garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica
Il provvedimento è finalizzato a garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e a prevenire il ripetersi di episodi che possano compromettere il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive, come accaduto nell'ultimo turno di campionato. Il provvedimento non riguarderà però il match di Coppa Italia di domani sera con il Torino in programma a Monza, in quanto la soluzione dell'U-Power Stadium è solamente dovuta all'utilizzo di San Siro per la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi e quindi ufficialmente i nerazzurri giocano in casa questa contro i granata. Resta escluso dalle misure l’incontro Milan-Inter dell’8 marzo 2026, in considerazione del fatto che non ci saranno movimenti di tifoserie.
