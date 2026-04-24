Lo stadio Olimpico-Grande Torino domenica 26 aprile alle 18 ospiterà Torino-Inter. Per i granata di D'Aversa, l'opportunità di riscattare la prestazione sottotono di Cremona, per i nerazzurri, invece, potrebbe essere la giornata giusta per festeggiare il ventunesimo scudetto. La squadra di Chivu - reduce da tre vittorie consecutive in campionato e dalla conquista della finale di Coppa Italia - dovrà però fare i conti con una nuova assenza. È stata la stessa società nerazzurra, attraverso il proprio sito ufficiale, ad annunciare lo stop di Luis Henrique. Al brasiliano ex Marsiglia, sottopostosi ad esami strumentali in mattinata, è stato riscontrato un risentimento muscolare al grande adduttore della coscia destra. Salterà senz'altro la partita di Torino e si prevede uno stop di 10-15 giorni. Di seguito il comunicato:

Luis Henrique si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al grande adduttore della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni.