Dopo la clamorosa rimonta da 0-2 a 3-2 contro il Como in Coppa Italia, che ha regalato all’Inter il pass per la finale, i nerazzurri si preparano alla sfida contro il Torino. Domenica alle 18:00, infatti, la squadra di Cristian Chivu sarà di scena al Grande Torino in una gara che, a determinate condizioni, potrebbe valere la matematica conquista dello Scudetto. Non arrivano però buone notizie dall’infermeria di Appiano Gentile. Luis Henrique sarà costretto a saltare la trasferta dopo aver rimediato un risentimento muscolare al grande adduttore della coscia destra. L’esterno brasiliano, che con ogni probabilità sarebbe partito dalla panchina alle spalle di Dumfries, non sarà dunque a disposizione.

Lautaro non rischia, Chivu si affida a Thuram

Assenza ben più pesante, invece, quella di Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro, rientrato da poco dopo uno stop di oltre un mese e subito a segno contro la Roma, ha accusato un nuovo affaticamento muscolare che lo ha costretto a fermarsi già nel doppio impegno con il Como e nella vittoria contro il Cagliari. Con 16 gol in campionato, l’argentino resta il capocannoniere della Serie A, ma ha scelto di non forzare i tempi, lavorando già in vista del finale di stagione. Anche lui, dunque, non sarà presente contro il Toro. Chivu, dunque, dovrà, necessariamente, affidarsi di nuovo ad un ritrovato Marcu Thuram, 4 gol e 2 assist nelle ultime quattro per lui. Affianco al francese parte favorito Pio Esposito, ma scalpita per una maglia da titolare anche Ange-Yoan Bonny, già nei primi undici in Coppa Italia.