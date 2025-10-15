Juan Jesus: “Toro buona squadra. Ngonge e Simeone possono farci male”

Juan Jesus: "Toro? Hanno due nostre conoscenze..."

Juan Jesus ha poi parlato anche della considerazione che ha di lui il tecnico Antonio Conte, che lo definisce un “immortale”: "Conte mi ha definito immortale? Ho sempre dato il meglio di me in tutte le squadre. A Napoli ho raggiunto l’apice della mia carriera, perché ho trovato fiducia e serenità. L’età per me è solo un numero, in allenamento sono sempre quello che spinge di più. Voglio continuare a giocare e a dare sempre di più". Il discorso si è poi spostato sul prossimo incontro, che vedrà il Napoli far visita al Torino. Due squadre distanti, dopo sole sei giornate, di dieci lunghezze. I campioni d'Italia si trovano infatti al primo posto, in compagnia della Roma, con 15 punti. Il Toro ne ha raccolti soltanto cinque. Della squadra di Marco Baroni, Juan Jesus ha detto: “Il Torino ha avuto un inizio complicato, ma è una buona squadra. Hanno due nostre conoscenze, Ngonge e Simeone, che possono farci male. Dobbiamo prepararci bene, non sarà facile”.