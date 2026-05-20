In casa Juve il derby della Mole arriva nel momento peggiore possibile. L'ultima speranza bianconera di accedere alla prossima Champions League passa inevitabilmente dall'ultima giornata di campionato, nella sfida contro il Toro. La Juve è chiamata a vincere obbligatoriamente, oltre a dover sperare nei passi falsi di almeno due tra Roma, Milan e Como, che precedono i bianconeri in classifica. Luciano Spalletti, intanto, prepara il match in programma domenica alle ore 20:45 all'Olimpico Grande Torino, ma dovrà fare a meno di alcuni titolari.

Thuram in dubbio, Gatti il sostituto dell'ex Bremer

I principali dubbi di Spalletti in vista della sfida contro il Torino riguardano le condizioni di Khephren Thuram e l’assenza per squalifica di Gleison Bremer. Il difensore brasiliano, ex della partita, salterà il derby dopo il cartellino giallo rimediato contro la Fiorentina. Al suo posto, al centro della difesa bianconera, è pronto Federico Gatti, già protagonista di una stagione importante con 20 presenze e 2 reti in campionato. Da monitorare anche la situazione di Thuram. Il centrocampista francese non è al meglio fisicamente: dopo essere rimasto in panchina contro il Lecce, è subentrato soltanto nella ripresa nell’ultima gara contro la Fiorentina. L’ex Nizza sta lavorando per recuperare in tempo per il derby, ma Spalletti potrebbe comunque scegliere la via della prudenza e farlo partire inizialmente dalla panchina. In tal caso il centrocampo a tre della Juve dovrebbe essere composto nuovamente da Koopmeiners, Locatelli e Mckennie.