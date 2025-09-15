La Fifa cambia le soste: dal 2026 solo tre finestre per le nazionali

Dal 2026 il calendario delle nazionali cambierà radicalmente. La Fifa ha annunciato che, dopo il Mondiale 2026 e per almeno quattro anni, le soste dei campionati passeranno da quattro a tre, con l’abolizione delle finestre di settembre e ottobre accorpate in un’unica pausa a settembre di tre settimane. In quel periodo si potranno disputare fino a quattro partite ufficiali.

L’obiettivo è alleggerire un calendario ormai congestionato, riducendo i viaggi frequenti, soprattutto intercontinentali, che rappresentano una delle principali fonti di stress per i giocatori. La riforma, sostenuta anche dalla FifPro, il sindacato dei calciatori, risponde alle richieste di club e atleti e mira a una gestione più sostenibile della stagione. "Siamo arrivati a un punto in cui il cambiamento è inevitabile", ha dichiarato David Terrier, presidente di FifPro Europe.