La Lega ci ricasca: ancora una Serie A inizierà a mercato in corso

Definite le date di inizio del prossimo campionato italiano
Davide Bonsignore Redattore 

Già al termine della scorsa stagione si era pensato di passare ad un modello inglese, con il campionato che comincia a calciomercato già concluso, così da evitare cambiamenti drastici nelle rose magari a seconda giornata già archiviata. Quest'anno, invece, si è proseguito con la direzione classica e, secondo quanto emerso dal Consiglio di Lega odierno, anche per la Serie A 2026/2027 si rimarrà in errore. Sembra ormai evidente, come espresso da vari esponenti del mondo del calcio (soprattutto allenatori), che iniziare la stagione con la possibilità ancora di vendere e comprare giocatori sia sconveniente, eppure Lega Serie A ha definito la data di inizio del campionato successivo a quello in corso senza curarsi di questi illustri pareri. La Serie A 2026/2027 avrà inizio nel weekend del 23 agosto 2026 e avrà termine l'ultimo weekend di maggio 2027, intorno al 30 di quel mese. Ad oggi, appare ancora un errore.

