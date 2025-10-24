La Lega ci ricasca: ancora una Serie A inizierà a mercato in corso

Già al termine della scorsa stagione si era pensato di passare ad un modello inglese, con il campionato che comincia a calciomercato già concluso, così da evitare cambiamenti drastici nelle rose magari a seconda giornata già archiviata. Quest'anno, invece, si è proseguito con la direzione classica e, secondo quanto emerso dal Consiglio di Lega odierno, anche per la Serie A 2026/2027 si rimarrà in errore. Sembra ormai evidente, come espresso da vari esponenti del mondo del calcio (soprattutto allenatori), che iniziare la stagione con la possibilità ancora di vendere e comprare giocatori sia sconveniente, eppure Lega Serie A ha definito la data di inizio del campionato successivo a quello in corso senza curarsi di questi illustri pareri. La Serie A 2026/2027 avrà inizio nel weekend del 23 agosto 2026 e avrà termine l'ultimo weekend di maggio 2027, intorno al 30 di quel mese. Ad oggi, appare ancora un errore.